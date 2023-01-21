Донецк, 21 января, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Вечером 21 января украинские боевики вновь выпустили снаряды натовского калибра по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка 21.01.2023

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:40 — н. п. Галициновка — г. Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, интенсивность артобстрелов населённых пунктов ДНР возросла. 21 января ВСУ повредили здание детского сада в Донецке, известно об одном погибшем мирном жителе.

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