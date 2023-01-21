Стокгольм, 21 января, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В Стокгольме проходят демонстрации, связанные со вступлением Швеции в НАТО и ратификацией Турцией заявки на членство в альянсе. Об этом 21 января сообщает ТАСС.

Christine Olsson/EPA/ТАСС Акция протеста у посольства Турции в Стокгольме

На центральной площади Стокгольма проходит акция протеста против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вступления Швеции в НАТО.

Отмечается, что демонстрация организована Курдским демократическим общественным центром. В ней также принимают участие инициаторы акции в поддержку Рабочей партии Курдистана.

Участники марша несли плакаты с лозунгом: «Никаких солдат и оружия для Вооружённых сил НАТО». Ранее они подвесили изображающую Эрдогана куклу вверх ногами возле мэрии Стокгольма, а также прошлись по баннеру с портретом турецкого президента.

Ранее сообщалось, что датско-шведский правый экстремист Расмус Палудан получил разрешение от полиции на сожжение Корана около посольства Турции в Стокгольме.