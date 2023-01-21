Вашингтон, 21 января, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Европейские страны сильно рискуют, ужесточая санкции против нефти из России. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Джек Виттельс.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

По его словам, если в Европе не смогут найти альтернативу российскому дизельному топливу, то антироссийские санкции могут привести к увеличению расходов в таких отраслях, как сельское хозяйство, автомобильные перевозки, а также затруднить сдерживание инфляции.

Автор материала подчеркнул, что РФ по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европейском союзе.

По данным западных СМИ, европейские страны закупают значительные объёмы дизтоплива. В декабре, например, они оказались рекордными с 2016 года.

Напомним, что с 5 февраля Запад ввел эмбарго на покупку у России нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их союзники намерены с февраля ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России в зависимости от того, торгуются ли они с премией относительно сырой нефти или с дисконтом.

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