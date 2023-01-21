Лондон, 21 января, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Украинские семьи, приехавшие в Великобританию из-за военных действий, сталкиваются с трудностями при поиске жилья. Об этом пишет 21 января Guardian.

Zuma\TASS Украинские беженцы

По словам общественницы Анастасии Сальниковой, некоторые люди становятся бездомными, когда истекает срок спонсорского соглашения. Действие этой схемы подходит к концу, но найти для себя жильё беженцы зачастую не могут.

«Есть много родителей-одиночек или людей, пользующихся универсальным кредитом. И даже те, кто работает полный рабочий день, с трудом находят жильё», — рассказала Сальникова и добавила, что количество людей без дома будет расти.

Издание отмечает, что в Великобританию по спонсорской программе или в гости к родственникам приехали более 150 тыс. украинцев. В августе сообщалось, что свыше 50 тыс. человек могут остаться без крова, когда закончатся первоначальные шестимесячные сроки их размещения у местных жителей.

Несколько семей беженцев с Украины рассказали о своих трудностях. Снять для себя жильё они не могут из-за необходимости вносить депозит и иметь накопления. Во многих случаях жильё стоит слишком дорого даже для людей с неплохим заработком, кроме того, нужен поручитель. Ещё одна проблема — незнание английского языка.

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