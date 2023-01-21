Guardian: украинские семьи остаются без жилья в Великобритании
Лондон, 21 января, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Украинские семьи, приехавшие в Великобританию из-за военных действий, сталкиваются с трудностями при поиске жилья. Об этом пишет 21 января Guardian.
По словам общественницы Анастасии Сальниковой, некоторые люди становятся бездомными, когда истекает срок спонсорского соглашения. Действие этой схемы подходит к концу, но найти для себя жильё беженцы зачастую не могут.
«Есть много родителей-одиночек или людей, пользующихся универсальным кредитом. И даже те, кто работает полный рабочий день, с трудом находят жильё», — рассказала Сальникова и добавила, что количество людей без дома будет расти.
Издание отмечает, что в Великобританию по спонсорской программе или в гости к родственникам приехали более 150 тыс. украинцев. В августе сообщалось, что свыше 50 тыс. человек могут остаться без крова, когда закончатся первоначальные шестимесячные сроки их размещения у местных жителей.
Несколько семей беженцев с Украины рассказали о своих трудностях. Снять для себя жильё они не могут из-за необходимости вносить депозит и иметь накопления. Во многих случаях жильё стоит слишком дорого даже для людей с неплохим заработком, кроме того, нужен поручитель. Ещё одна проблема — незнание английского языка.
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