Вена, 21 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В столице Австрии состоялся митинг в поддержку снятия санкций с России. Об этом 21 января сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

По информации агентства, участники митинга выступили за снятие санкций с России, сохранения нейтралитета Австрии, а также за снижение цен на газ и электричество. Уточняется, что в мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

По словам участников митинга, президент России Владимир Путин не отказывается продавать стране сырье и газ, с запретом выступил Евросоюз посредством санкций и эмбарго.

Митингующие напомнили о том, что в ЕС постоянно слышны речи о праве на свободную торговлю, но это право, по всей видимости, касается лишь торговых отношений с США и их союзниками. Участники также отметили, что США вводят санкции и в отношении других страны и все это ведёт к росту инфляции и удорожанию жизни.

Австрия участвует в этой экономической войне, людей вынуждают вместо дешёвого трубопроводного газа из России покупать в три раза дороже СПГ из США, который более вреден для экологии, отмечают они, напомнив, что раскол между странами Европы и Россией отвечает интересам только США, которые пытаются разрушить Российскую Федерацию.

По слова участников, именно Вашингтон, спровоцировал трагедию на Украине, и сейчас сознательно затягивает ее, поставляя оружие Киеву, блокируя попытки вести переговоры.

Уточняется, что в ходе акции люди держали в руках плакаты с надписями: «Верните миллиардные сверхдоходы нам», «Снизить цены на свет и газ», «За нейтралитет». Многие участники несли в руках флаги России и Австрии.