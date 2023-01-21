Сочи, Краснодарский край, 21 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Двух детей обнаружили спасатели около места ЧП с воздушным шаром в Лазаревском районе Сочи. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Спасатели обнаружили двоих детей около места крушения воздушного шара. Они не пострадали», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве на горе в селе Солохаул. В летательном аппарате находились пять человек, включая троих детей.