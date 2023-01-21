Краснодар, 21 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар завис на дереве в Сочи, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Следственный комитет

«Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лазаревском районе Сочи воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе в селе Солохаул. В летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трое детей.

В ноябре прошлого года на востоке Австрии произошло чрезвычайное происшествие — рухнул воздушный шар с людьми. В результате происшествия пострадали девять человек.

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