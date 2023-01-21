Москва, 21 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Каждый православный приход должен сподвигнуть прихожан на помощь участникам специальной военной операции, на сбор вещей и продуктов питания. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на братской трапезе с духовенством Москвы по случаю праздника Крещения Господня.

Дарья Драй ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Он призвал духовенство собирать деньги для фронта, отправлять посылки и искать иные возможности поддержки, а также отправляться в зону боевых действий, чтобы поддержать военнослужащих.

«И если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты», — приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.

По словам патриарха Кирилла, сейчас все священники должны находиться на передней линии духовного фронта и нести людям живое слово, а не «приевшиеся формулы».

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