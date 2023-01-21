Лондон, 21 января, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Около 330 тысяч рабочих мест в Британии остаются незанятыми из-за Brexit. Об этом 21 января пишет The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По словам ведущих экономистов, после выхода Британии из Евросоюза ужесточение миграционных правил спровоцировало масштабную нехватку рабочей силы.

Отмечается, что это внесло значительный вклад в текущую нехватку рабочей силы, в результате чего около 330 тыс. рабочих мест остаются незанятыми.

Читайте также: Экономике Великобритании предрекают стагнацию из-за налоговых реформ