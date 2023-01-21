Вашингтон, 21 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Какое именно вооружение передавать Украине, страны — члены Североатлантического альянса решают самостоятельно как суверенные государства, сказал 21 января в интервью агентству BNS помощник генерального секретаря НАТО Ангус Лэпсли.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО для ВСУ

Он добавил, что это относится и к танкам. Намерения передать ВСУ тяжёлую технику являются важным сигналом в поддержку Киева для возможности перейти в наступление и вернуть потерянные территории.

Союзники уже поставили на Украину бронетранспортёры, боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны, артиллерии и готовы к дальнейшим действиям.

Так, Великобритания стала первой страной, которая заявила о передаче ВСУ танков Challenger 2, заключил Лэпсли.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАТО считают, что с учётом обострения геополитической ситуации страны, входящие в альянс, должны нарастить производство вооружений.

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