Сочи, Краснодарский край, 21 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В Лазаревском районе Сочи воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе в селе Солохаул. Об этом 21 января сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Вид на горы. Сочи

«В селе Солохаул на горе 2 тыс. м на дереве застрял воздушный шар с людьми», — говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС России, в летательном аппарате находятся пять человек, в том числе трое детей. Их состояние нормальное, связь с ними есть.

Отмечается, что к месту происшествия следуют спасатели, готовится к вылету вертолёт Ка-32. Сотрудники МЧС России проведут мониторинг обстановки с воздуха, после чего будет принято решение об эвакуации людей.