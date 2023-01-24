Москва, 21 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 21 января обратился с открытым письмом к администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Он попросил уточнить, какое именно «преступление» совершила компания.

20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что США намерены объявить группу «Вагнер» «международной преступной организацией» и ввести против нее санкции.

Пригожин отозвался на эти заявления следующим образом: «Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов».

В январе 2023 года американские СМИ сообщали, что власти США активно собирают данные о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе в Центрально-Африканской Республике, Сербии и Мали. Министерство торговли США в декабре 2022 года ужесточило санкции экспортного контроля в отношении компании. В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил введение санкций ЕС против ЧВК «Вагнер», отметив, что компания якобы дестабилизирует обстановку в ряде стран мира.