Луганск, 21 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Два нерабочих новых праздничных дня установлено в Луганской Народной Республике. Об этом 21 января сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Станислав Красильников/ТАСС Луганск

Он отметил, что для молодой Луганской Народной Республики памятными событиями и датами являются основные вехи борьбы ее жителей против киевского неонацизма за право быть русскими, дружно жить с многонациональным народом Российской Федерации.

Глава ЛНР уточнил, что он принял решение дополнительно к общероссийским нерабочими праздничными днями установить 12 мая — День ЛНР, когда жители республики вышли и сделали судьбоносный выбор, а также 30 сентября — День воссоединения ЛНР с Россией, когда была поставлена точка в тяжелом восьмилетнем пути региона к заветной мечте.

Уточняется, что глава ЛНР подписал соответствующий указ.

Пасечник также отметил, что нерабочими праздничными днями в ЛНР установлены православные праздники — Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и День Святой Троицы (Троица).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Читайте также: Пасечник назвал воссоединение ЛНР с Россией залогом светлого будущего