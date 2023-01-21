Благовещенск, 21 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем УАЗ в Амурской области пострадали восемь человек. Об этом 21 января сообщили в прокуратуре региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла на въезде в город Свободный. По предварительным данным, УАЗ из-за технической неисправности допустил столкновение с автобусом, двигавшимся в сторону Благовещенска, в котором находились 14 пассажиров.

За медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратились восемь человек, среди которых водитель и пассажир автомобиля УАЗ, а также водитель и пять пассажиров автобуса. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

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