Казань, 21 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Служебный автомобиль министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина попал в ДТП в Казани. Об этом 21 января сообщает telegram-канал Mash.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красный сигнал светофора

Отмечается, что чиновника в момент ДТП в салоне не было. Авария произошла вечером 20 января на перекрёстке улиц Лево-Булачной и Ташаяк.

В принадлежащий правительству республики автомобиль BMW врезалась машина Daewoo Matiz, которая выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора.

Виновника ДТП увезли в больницу с сотрясением мозга. Водитель министра не пострадал.