Минск, 21 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Посетить Белоруссию пригласил председателя КНР Си Цзиньпина глава республики Александр Лукашенко. Об этом 21 января сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с праздником Весны.

«Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный приём», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил «значительные успехи», которых стороны смогли достичь, несмотря на все сложности, «которые принёс прошедший год».

По словам Лукашенко, Минск готов развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений.

Читайте также: В кабинете Лукашенко компьютер Apple поменяли на Horizont