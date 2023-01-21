Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом и пригласил в Белоруссию
Минск, 21 января, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Посетить Белоруссию пригласил председателя КНР Си Цзиньпина глава республики Александр Лукашенко. Об этом 21 января сообщила пресс-служба президента Белоруссии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Си Цзиньпин
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с праздником Весны.
«Приглашаю Ваше превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный приём», — говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил «значительные успехи», которых стороны смогли достичь, несмотря на все сложности, «которые принёс прошедший год».
По словам Лукашенко, Минск готов развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений.
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