Нью-Дели, 21 января, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Российский пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, следовавший в Гоа, был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва, сообщили в министерстве гражданской авиации Индии.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Самолет авиакомпании Azur Air

«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января самолёт российской авиакомпании Azur Air, в котором находились 236 пассажиров и 8 членов экипажа, был посажен в аэропорту Джамнагар в штате Гуджарат после того, как появилась информация, что на его борту может иметься взрывное устройство.

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