Лондон, 21 января, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на новые призывы главы киевского режима Владимира Зеленского поставить больше танков Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и (президентом РФ Владимиром) Путиным из-за нехватки техники», — написал один из комментаторов.

«Он не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией», — написал второй.

«Надоело, что наши налоги идут на конфликт, который нас не должен касаться», — отметил третий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский ударно выпрашивал помощь у канцлера Германии Олафа Шольца. Перейдя на базарный сленг, он так прямо и спросил: «А можно не если да кабы? А просто ты можешь дать «Леопарды»? Ну дай!»

Напомним, отправляясь в конце 2022 года в Белый дом, Зеленский рассчитывал выпросить 45 миллиардов долларов военной поддержки.

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