Москва, 21 января, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы России перешли в наступление на некоторых участках фронта в Запорожской области, сообщает «Русская весна».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов САУ «МСТА-СМ2» в зоне СВО

Так, под оперативный контроль ВС России были взяты четыре населенных пункта в районе города Орехова.

Боевики ВСУ попытались остановить продвижение российских войск огнем артиллерии, но были отбиты, уточнило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что огневые позиции ВСУ российские войска сносят обстрелами возле Орехова, Гуляйполя и Каменского в Запорожской области.

Натиск российской армии такой, что киевский режим уже не исключает возможности подхода российских военных к столице Запорожья.

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