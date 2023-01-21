Донецк, 21 января, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в ходе обстрелов со стороны боевиков ВСУ ранены пять человек, сообщили 21 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Валентин Спринчак/ТАСС Последствия обстрела ДНР

«За минувшие сутки, с 08:00 20 января до 08:00 21 января, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранения получили пять мирных жителей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три обстрела Донецка и расположенного рядом населённого пункта зафиксировал Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Снаряды упали в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах столицы ДНР.