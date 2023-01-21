Вашингтон, 21 января, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Киеву не стоит даже думать о захвате Крыма, не следует нападать — такие действия грозят эскалацией конфликта, которая рискованна не только для Украины, но и для всего мира. Об этом заявил в Twitter владелец соцсети Илон Маск, отмечая свой «проукраинский настрой».

Heisenberg Media Илон Маск

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«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск.

В комментариях американцы поддержали бизнесмена.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель минобороны США Джон Кирби заявил журналистам, что Белый дом не диктует главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что предпринимать в отношении Крыма.