Херсон, 21 января, 2023, 03:54 — ИА Регнум. На остров Большой Потёмкин на Днепре в Херсонской области заброшены иностранные наёмники, которым дана цель — стрелять по мирным гражданам, чтобы потом погибших выдать за жертв российской армии. Об этом сообщили сами военные из киевской армии силовикам РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«На остров Большой Потёмкин заехала американо-британская группа наёмников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наёмников предполагается выдавать за убитых российской армией», — цитирует РИА Новости сотрудника силового ведомства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные наёмники взяты в плен в Соледаре. Об этом 18 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.