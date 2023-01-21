Источник ВСУ: в Херсонскую область заслали снайперов убивать мирных жителей
Источник ВСУ: на остров Большой Потемкин под Херсоном заслали наёмников убивать мирных жителей
Херсон, 21 января, 2023, 03:54 — ИА Регнум. На остров Большой Потёмкин на Днепре в Херсонской области заброшены иностранные наёмники, которым дана цель — стрелять по мирным гражданам, чтобы потом погибших выдать за жертв российской армии. Об этом сообщили сами военные из киевской армии силовикам РФ.
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«На остров Большой Потёмкин заехала американо-британская группа наёмников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наёмников предполагается выдавать за убитых российской армией», — цитирует РИА Новости сотрудника силового ведомства РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, иностранные наёмники взяты в плен в Соледаре. Об этом 18 января сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.