Вашингтон, 21 января, 2023, 01:36 — ИА Регнум. В штабе Вооруженных сил США практически уверены, что армия Киева в 2023 году не сможет вытеснить российские войска с занятых территорий. Мнение военных обнародовал на пресс-конференции 20 января по итогам встречи в формате «Рамштайн» глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Милли сделал заключение, что «это будет очень трудная битва» — вытеснить ВС РФ будет тяжело. Генерал считает, что «может произойти продолжение обороны, стабилизация фронта», а конфликт должен закончиться за столом переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Польше прошла первая личная встреча главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Марком Милли, который заверил в помощи Украине.