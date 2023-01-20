Вашингтон, 21 января, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Представитель минобороны США Джон Кирби заявил журналистам, что Белый дом не диктует главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что предпринимать в отношении Крыма.

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«Киев должен сам определиться в своих решениях по Крыму. Всё остаётся на усмотрение президента Зеленского и его военного руководства», — сказал представитель Госдепартамента США.

По словам Кирби, Зеленский должен сам определить, «как выглядит победа».

«Мы не диктуем ему этого. Мы говорим, что будем помогать защищать себя, суверенитет, возвращать территории, как они и должны», — заверил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнил действия США с действиями Наполеона и Гитлера, оскорбительны, заявил 19 января Джон Кирби.