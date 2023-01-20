Анкара, 20 января, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Посла Швеции в Анкаре Стаффана Херрстрема вызвали в министерство иностранный дел Турции из-за запланированной на 21 января демонстрации с участием сочувствующих Рабочей партии Курдистана (РПК), внесенной турецкими властями в список террористических организаций. Об этом пишут иностранные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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Херрстрему 20 января заявили о нарушении трехстороннего соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией в случае разрешения властей на проведение демонстрации. Также послу высказали недовольство в связи с намерением демонстрантов сжечь Коран в Стокгольме.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённости Стокгольма и Анкары по вопросу борьбы с терроризмом должны соблюдаться, только при выполнении этого условия в Турции готовы одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил 17 января министр юстиции Турции Бекир Боздаг.