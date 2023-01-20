Разборка преступных кланов — Пригожин о санкциях США против ЧВК «Вагнер»
Пригожин ответил на заявление США об объявлении ЧВК «Вагнер» преступной организацией
Москва, 20 января, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своём телеграм-канале ответил на заявление США о том, что против его компании введут санкции, считая «вагнеровцев» значимой транснациональной преступной организацией.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЧВК Вагнер
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«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — написал Пригожин.
Как сообщало ИА REGNUM, США намерены объявить группу «Вагнер» «международной преступной организацией», заявил 20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.