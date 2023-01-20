Москва, 20 января, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своём телеграм-канале ответил на заявление США о том, что против его компании введут санкции, считая «вагнеровцев» значимой транснациональной преступной организацией.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Читайте также: США введут санкции против группы «Вагнер»

«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — написал Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены объявить группу «Вагнер» «международной преступной организацией», заявил 20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.