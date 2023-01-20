Вашингтон, 20 января, 2023, 21:54 — ИА Регнум. США намерены объявить группу «Вагнер» «международной преступной организацией», заявил 20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Против «Вагнера» и «сети его поддержки на разных континентах» предполагается ввести санкции.

В начале января 2023 года американские СМИ сообщали, что власти США активно собирают данные о деятельности ЧВК «Вагнер», в том числе в Центрально-Африканской Республике, Сербии и Мали.

В свою очередь, министерство торговли США в декабре 2022 года ужесточило санкции экспортного контроля в отношении компании.

Также в декабре 2022 года глава Госдепа США Энтони Блинкен одобрил введение санкций ЕС против «Вагнера», заявив, что компания якобы дестабилизирует обстановку в ЦАР, Сирии, Ливии, Мали и на Украине.