Москва, 20 января, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Украина начала 2023 год с очередных попыток отмены российской культуры и введения новых запретов. На этот раз репрессивная машина Киева дошла до абсурда, «оккупантом» объявлен мультипликационный персонаж Чебурашка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России», — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова считает, что Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку его просмотра. Если так дальше пойдет, то остаётся только гадать, в каких ещё детских сказках украинским горе-политикам померещатся «оккупанты» и кто следующий попадет под их санкции.

Ранее официальный представитель МИД России предполагала, что после санкций против Ангелины Вовк глава киевского режима Владимир Зеленский запретит Хрюшу и Степашку.

Как сообщало ИА REGNUM, в киевских школах появились плакаты, в которых назвали «оккупантом» Чебурашку.

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