Москва, 20 января, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В столице России в 2022 году из незаконного оборота было изъято свыше 1,1 тонны наркотиков, это превышает показатель предыдущего года на 190 килограммов. Об этом говорится в докладе начальника Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.

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По данным ведомства, за прошедший год с 4 до 4,3 тысячи возросло количество привлечённых к уголовной ответственности лиц, совершивших наркопреступления.

Из незаконного оборота изъято пять килограммов психотропных и 480 килограммов сильнодействующих веществ. За год пресечено 388 оптовых каналов поставки наркотических и психотропных средств.

Всего за отчётный период московские полицейские раскрыли более 6,7 тысячи преступлений, совершённых организованными группами, пресечено 88 преступлений террористической направленности.

Напомним, в России с 2024 года запустят пилотный проект по социальной реабилитации наркоманов. Минздраву и Минтруду предстоит создать механизм оказания помощи по возвращению больных наркоманией к нормальной жизни.

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