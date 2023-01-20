Москва, 20 января, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Показ фильма «Чебурашка» состоится в Госдуме 25 января, парламентарии также получат возможность встретиться со съемочной группой, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

ИА REGNUM «Чебурашка» в Госдуме

«Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей организует показ российского художественного фильма «Чебурашка», — такое объявление появилось на анонсирующих мероприятиях мониторах на первом этаже здания на Охотном Ряду в Москве.

Показ состоится 25 января в 17:00 мск в Малом зале палаты парламента, то есть в зале, где проходят парламентские слушания и заседания круглых столов, зал вмещает порядка 300 человек.

Перед показом состоится встреча с министром культуры Ольгой Любимовой и съемочной группой фильма, уточнили в комитете Госдумы.

Напомним, что в Госдуме действует «Парламентский киноклуб», который получил имя режиссера Станислава Говорухина.

Фильм по состоянию на 15 января собрал в прокате свыше 4 млрд рублей.