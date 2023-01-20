Сочи, Краснодарский край, 20 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате столкновение девяти автомобилей в Адлерском районе. Об этом 20 января сообщили управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение произошло на трассе А-147 «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия». По предварительным данным, водители Mercedes и BMW при спуске не обеспечили безопасную дистанцию и скорость и допустили столкновение со стоящими машинами.

«В результате водитель автомобиля Kia погиб. Пострадавшие доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Количество пострадавших не сообщается.