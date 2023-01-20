* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 20 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Силы безопасности Сирии ликвидировали на юге страны высокопоставленного командира «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает 20 января агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что операция по ликвидации террористов прошла в городе Аль-Музейриб, в результате был уничтожен командир ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммед Али аш-Шагури и двое сопровождавших его боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что англосаксы скрытно спонсируют террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

По его словам, англосаксы не только осуществляют контакты с вооруженной оппозицией в Афганистане, но и тайно спонсируют террористов, которые нацелены против стабильности партнеров России в Центральной Азии, других соседей Афганистана, а также заточены против безопасности России.