В Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ*
Дамаск, 20 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Силы безопасности Сирии ликвидировали на юге страны высокопоставленного командира «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает 20 января агентство SANA.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что англосаксы скрытно спонсируют террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.
По его словам, англосаксы не только осуществляют контакты с вооруженной оппозицией в Афганистане, но и тайно спонсируют террористов, которые нацелены против стабильности партнеров России в Центральной Азии, других соседей Афганистана, а также заточены против безопасности России.