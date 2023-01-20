Москва, 20 января, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Москве на 77-м году жизни скончался профессор кафедры теории и методики зимних видов спорта, мастер спорта СССР по фигурному катанию Александр Тихомиров.

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Как стало известно журналистам ИА REGNUM, Александр ушел из жизни днем 19 января. В последние минуты рядом с ним находилась его супруга, которая и вызвала медиков, когда заметила, что муж ей не отвечает. К сожалению, Александр Константинович скончался до приезда врачей.

— Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина умер за 20 минут до приезда скорой, — рассказал собеседник ИА REGNUM.

В далеком 1963 году в чемпионате СССР среди юниоров по парному катанию Александр вместе с юной Татьяной Тарасовой завоевали серебряную медаль. Он стал первым партнером заслуженного тренера СССР. Позднее Татьяна Анатольевна из-за травмы будет вынуждена уйти из активного спорта, но фигурное катание она не бросила и стала тренером. Одним из ее подопечных стал как раз Александр Тихомиров, который под началом Тарасовой с новой партнершей стабильно входил в состав сборной СССР и даже становился призером международных турниров.