Вашингтон, 20 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Вмешательство сил США в украинский кризис является безумием, сообщил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор

По его словам, Вашингтон не готов признать, что их план по истощению России с помощью Украины не имеет достаточного эффекта, однако власти США обостряют отношения.

«Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться, — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. — Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения».

Американский военный задался вопросом, как в таких обстоятельствах США намерены избежать обмена ядерными ударами.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если страны НАТО решат поставить на Украину тяжелые танки, последствия будут «со знаком минус».

Он также отметил, что конфликт на Украине идет по восходящей спирали, западные страны привержены драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя

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