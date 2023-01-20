Американский офицер описал безумный план НАТО по Украине
Американский офицер назвал безумием вмешательство сил США в кризис на Украине
Вашингтон, 20 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Вмешательство сил США в украинский кризис является безумием, сообщил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, Вашингтон не готов признать, что их план по истощению России с помощью Украины не имеет достаточного эффекта, однако власти США обостряют отношения.
Американский военный задался вопросом, как в таких обстоятельствах США намерены избежать обмена ядерными ударами.
Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если страны НАТО решат поставить на Украину тяжелые танки, последствия будут «со знаком минус».
Он также отметил, что конфликт на Украине идет по восходящей спирали, западные страны привержены драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя
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