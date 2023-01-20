МИД Великобритании хочет играть «ведущую роль» в трибунале против России
Великобритания присоединилась к странам, требующим трибунала против России
Лондон, 20 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Великобритания поддерживает идею создания «трибунала против России» и присоединяется к группе стран, руководители которых заявили об этом ранее, сказано в опубликованном 20 января сообщении МИД страны.
Великобритания собирается играть «ведущую роль» и «обеспечить уголовную ответственность» России, отметили в МИД.
О намерении сформировать указанный «трибунал» ранее заявляли в Киеве и в руководстве некоторых восточноевропейских стран.
19 января Европарламент, резолюции которого необязательны к исполнению для властей ЕС, рекомендовал создать такой «трибунал».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал эти планы Киева и его западных кураторов «сотрясанием воздуха». «Чем бы дитя ни тешилось», — добавил министр.