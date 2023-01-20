Лондон, 20 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Великобритания поддерживает идею создания «трибунала против России» и присоединяется к группе стран, руководители которых заявили об этом ранее, сказано в опубликованном 20 января сообщении МИД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Великобритания собирается играть «ведущую роль» и «обеспечить уголовную ответственность» России, отметили в МИД.

О намерении сформировать указанный «трибунал» ранее заявляли в Киеве и в руководстве некоторых восточноевропейских стран.

19 января Европарламент, резолюции которого необязательны к исполнению для властей ЕС, рекомендовал создать такой «трибунал».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал эти планы Киева и его западных кураторов «сотрясанием воздуха». «Чем бы дитя ни тешилось», — добавил министр.