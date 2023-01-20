Берлин, 20 января, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Ситуация в бундесвере сейчас щекотливая и сложная как никогда, а армия голая. Об этом 20 января заявил руководитель Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер в эфире телеканала ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Мы более или менее голые. Ситуация в бундесвере щекотливая, она сложнее, чем когда-либо прежде», — сказал Вюстнер.

Он добавил, что до сих пор в политических кругах отсутствует понимание необходимости перехода к военной экономике.

По его словам, всё, что Германия отдаёт, нужно покупать заново, а контрактов не хватает из-за медлительности политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал своей задачей укрепление вооружённых сил страны для того, чтобы они могли выполнять свою работу в ходе конфликта в Восточной Европе.