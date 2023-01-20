Тбилиси, 20 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Против восстановления прямых авиарейсов с Россией выступила 20 января президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Кроме этого, она заявила, что неоднократно призывала правительство серьёзно изучить вопросы притока россиян и ужесточения условий нахождения их в Грузии.

«В то время, когда все партнёрские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — говорится в заявлении.

По мнению Зурабишвили, правительству вместо возобновления полётов следует позаботиться о репутации страны, регулировании прав россиян на работу, регистрацию бизнеса, приобретение собственности и об открытии русскоязычных школ.

Напомним, 18 января глава МИД России Сергей Лавров сказал, что способность Грузии противостоять Западу в вопросе санкций вызывает уважение. Так он отреагировал на отказ грузинских властей вернуть Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук», переданные Тбилиси украинской стороной в 2008 году.

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