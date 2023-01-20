Берлин, 20 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В правительстве Германии не обладают информацией о запросах других стран на реэкспорт танков Leopard на Украину, сообщил 20 января официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Florian Gaertner/photothek.net Танк Leopard

Также он указал на то, что канцлер Германии Олаф Шольц не требовал от США обязательного предоставления ВСУ танков Abrams.

При оказании военной помощи Украине власти ФРГ придерживаются трёх принципов, отметили в правительстве. Во-первых, оказывать поддержку столько, сколько возможно. Во-вторых, НАТО и Германия не должны стать воюющей стороной. В-третьих, ФРГ не допускает национальных односторонних шагов без согласования с международными партнёрами, в том числе США, сказано в заявлении.

Напомним, 19 января в парламенте Германии не смогли принять решение по передаче ВСУ танков Leopard. Большинство членов парламента ФРГ отказались от голосования и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий допускает передачу танков Leopard на Украину без разрешения Германии.

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