Берлин, 20 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не ставил США требования о поставках киевскому режиму танков Abrams в качестве обязательного условия для отправки немецких Leopard. Об этом 20 января заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Boris Roessler/dpa Олаф Шольц

«Ни в какой момент времени не было таких требований, что должно произойти одно, чтобы могло случиться другое», — сказал Хебештрайт.

Он добавил, что есть три основных положения, которых придерживается кабмин ФРГ в вопросе поставок военной помощи: поддерживать киевский режим, избегать превращения НАТО и Германии в сторону конфликта, не совершать действий в одиночку.

Ранее сообщалось, что в Германии настаивают на том, что предоставят Киеву танки Leopard-2 только при условии аналогичного шага со стороны США по отправке танков Abrams.