Вашингтон, 20 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Около 12 тыс. сотрудников сократит американская корпорация Alphabet, владеющая поисковиком Google, из-за экономического спада. Об этом 20 января сообщает Reuters.

Markus Brunner Сокращение

Отмечается, крупнейшее сокращение затронет всю корпорацию, включая инженеров и менеджеров. Такое решение было принято из-за «потрясений в технологическом секторе».

Ранее сообщалось, что американская компания Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году, а банк Goldman Sachs приступил к сокращению 3,2 тыс. рабочих мест.