Москва, 20 января, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Алексей Павлов освобождён от должности помощника секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ 20 января подписал президент Владимир Путин.

scrf. gov.ru Алексей Павлов.

Павлову 51 год. Он имеет звание генерал-лейтенанта. Пост помощника секретаря Совета безопасности России Павлов занимал с марта 2009 года. Награждён орденами Почёта и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими медалями.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Александра Кузнецова от должности постпреда России при ЮНЕСКО и назначении на этот пост Рината Аляутдинова.