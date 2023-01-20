Давос, Швейцария, 20 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Евросоюзе опустошены запасы советского вооружения, страны планируют экстренно наращивать производство оружия для ВСУ и собственных армий, заявил 20 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек.

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По словам министра, он ожидает от сегодняшней встречи в Рамштайне контактной группы под председательством США по предоставлению военной помощи Украине принятия широкого соглашения о поставках ВСУ новых вооружений.

«Единственный путь вперед, к сожалению, — это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим», — сказал Бек.

Напомним, в конце 2022 года постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявляла о дефиците вооружений и боеприпасов практически во всех странах Североатлантического альянса.

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