Москва, 20 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Счётной палаты РФ является заместитель главы администрации президента (АП) Дмитрий Козак. Об этом 20 января сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ministry of Energy Russia Дмитрий Козак

По информации издания, консультации о кандидатурах на этот пост продолжаются, «сохраняется интрига».

Отмечается, что уже на следующей неделе Совет федерации может рассмотреть кандидатов на должность главы Счётной палаты. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

Напомним, в ноябре 2022 года пост главы Счётной палаты покинул Алексей Кудрин, который позже начал работу в «Яндексе».

Козак занимает должность замглавы АП с 2020 года. До этого он с 2008 года был вице-премьером.