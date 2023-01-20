Вашингтон, 20 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву и назвал время «оружием России».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе США «Рамштайн» в Германии Зеленский заявил, что время является оружием Российской Федерации

«Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», — подчеркнул он, трансляция шла на сайте Пентагона.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если страны НАТО решат поставить на Украину тяжелые танки, последствия будут «со знаком минус».

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