Москва, 20 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Конфликт на Украине идет по восходящей спирали, западные страны привержены драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ximena Borrazas/ Global Look Press/Keystone Press Agency ВСУ

«Конфликт действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Запад привержен заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя.

«Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть», — заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Эстония, Латвия и Литва пообещали обучить тысячи бойцов ВСУ, Польша — направить Киеву около 25 основных боевых танков Leopard 2 и 42 БМП. Британия заверила в поставке «эскадрильи танков Challenger 2», 100 тыс. артиллерийских снарядов, а также ракет, в том числе GMLRS и Starstreak, и 600 противотанковых боеприпасов Brimstone.

США в преддверии саммита объявили о планах направить Киеву помощь на $2,5 млрд, в том числе 59 боевых машин Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 машины с противоминной защитой и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин.