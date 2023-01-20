Песков: Запад привержен заблуждению о возможности успеха Киева в бою
В Кремле заявили, что конфликт на Украине идет по восходящей спирали
Москва, 20 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Конфликт на Украине идет по восходящей спирали, западные страны привержены драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что Запад привержен заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя.
Как сообщало ИА REGNUM, Эстония, Латвия и Литва пообещали обучить тысячи бойцов ВСУ, Польша — направить Киеву около 25 основных боевых танков Leopard 2 и 42 БМП. Британия заверила в поставке «эскадрильи танков Challenger 2», 100 тыс. артиллерийских снарядов, а также ракет, в том числе GMLRS и Starstreak, и 600 противотанковых боеприпасов Brimstone.
США в преддверии саммита объявили о планах направить Киеву помощь на $2,5 млрд, в том числе 59 боевых машин Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 машины с противоминной защитой и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин.