Москва, 20 января, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Если страны НАТО решат поставить на Украину тяжелые танки, последствия будут «со знаком минус», заявил журналистам 20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Как сообщалось ранее, данный вопрос предполагается обсудить на совещании представителей стран-членов НАТО на базе Рамштайн в Германии 20 января.

Такие поставки принципиально не изменят ситуацию на поле боя, но добавят проблем для украинского народа, отметил пресс-секретарь президента.

В продвижении России к достижению своих целей ничего не изменится, добавил Песков.

Как сообщалось ранее, решение о поставках на Украину танков уже приняли ряд стран НАТО, включая Великобританию и Францию.

Вопрос о поставках на Украину танков западного производства стал актуальным вследствие исчерпания запасов советских танков в странах, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора.

При этом западные политики и наблюдатели (в частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабек) говорят об особой значимости возможного появления у ВСУ такой западной техники, проводя параллели с появлением немецких танков на русской земле в период Великой Отечественной войны.