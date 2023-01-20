Москва, 20 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) начала плановую подготовку к выборам в единый день голосования, 10 сентября, в новых субъектах страны, сообщила 20 января глава ЦИК Элла Памфилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

По её словам, решение о проведении выборов примут сами регионы.

«Мы провели серьёзное обучение в конце прошлого года с избирательными комиссиями регионов. Сейчас мы методологически им помогаем, потому что для проведения выборов им на своем уровне в первую очередь надо принять все необходимые правовые акты. Это серьёзная большая работа», — сказала Памфилова.

В плане безопасности проводить выборы при угрозе жизни избирателей и «заниматься авантюрой» никто не намерен, да и к моменту голосования очень многое может измениться, добавила глава ЦИК.

К началу избирательной кампании ко всем территориальным и региональным избирательным комиссиям поведут закрытые каналы связи и подключат их к государственной автоматизированной системе «Выборы», необходимое оборудование уже закуплено, добавили в ЦИК.

Ранее президент России Владимир Путин поручил администрации президента, ЦИК и уполномоченному по правам человека в России улучшить механизмы общественного контроля на выборах.

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