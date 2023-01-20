Вашингтон, 20 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, заявил глава организации Рафаэль Гросси.

ИТАР-ТАСС/ МЦ «Голос Подолья» Хмельницкая АЭС

«В ближайшие дни на Хмельницкой АЭС также будет находиться группа экспертов МАГАТЭ», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Гросси также добавил, что миссии агентства ранее были официально открыты на Южно-Украинской, Ровенской АЭС и в Чернобыле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо срочно создать зону безопасности.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной, так как обстрелы со стороны Киева не прекращаются.

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