Москва, 20 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 76% граждан страны, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press/Keystone Press Agency Владимир Путин

По данным опроса, 15% респондентов не доверяют главе государства, еще 9% опрошенных не смогли высказать свое мнение.

Также сообщается, что 78% граждан России считают, что Путин работает хорошо на своем посту. 11% считают, что глава государства работает скорее плохо. Затруднились с ответом 12% респондентов.

Опрос был проведен с 13 по 15 января, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 80% граждан РФ считают советскую эпоху хорошим временем. Противоположного мнения придерживаются 5% респондентов, ещё 15% затруднились с ответом.

Еще 63% участников опроса сожалеют о распаде Советского Союза. Противоположного мнения придерживаются 22%.

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