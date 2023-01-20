Хельсинки, 20 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Финляндия предоставит киевскому режиму 12-й пакет военной помощи стоимостью более €400 млн. Об этом 20 января сообщает минобороны Финляндии.

Pavlo_bagmut/Global Look Press/Keystone Press Agency Военная помощь Финляндии

«Финляндия поставит Украине очередной пакет оборонных материалов. Это будет 12-й пакет оборонной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 января президент страны Саули Нийнистё по предложению правительства принял решение по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что министр обороны Финляндии Микко Савола принимает участие во встрече представителей военных ведомств 50 стран на германской авиабазе Рамштайн, где будет обсуждаться военная помощь киевскому режиму.